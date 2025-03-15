Какую единовременную денежную помощь смогут получить украинские военные в 2025 году

Украинские военные имеют право на специальные выплаты. Речь идет о единовременном пособии, которое может предоставляться по разным причинам.

Какие специальные выплаты будут предоставляться военным в марте 2025 года

Размер этих выплат зависит от обстоятельств, при которых они предоставляются, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Никита Никитенко Временно исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства обороны Украины Минобороны прилагает усилия для улучшения материального и социального обеспечения военных. На сегодня мы имеем линейку выплат, которые призваны обеспечить достойную жизнь действующих военных, а также является стимулом для тех, кто думает, или присоединяться к Вооруженным силам Украины.

На что могут предоставляться эти выплаты:

На оздоровление

Эта выплата предоставляется один раз в год, если военный идет в соответствующий отпуск. Размер такой помощи зависит от денежного обеспечения.

Военным, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от выполнения служебных обязанностей денежная помощь на оздоровление выплачивается в размере их месячного денежного обеспечения по последней занимаемой ими должности с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения по этим должностям,

– сообщает Минобороны.

На социально-бытовые вопросы

Такая помощь предоставляется раз в год при следующих обстоятельствах:

если военный получил инвалидность из-за ранения, связанного с защитой страны;

если военнослужащий оказался и плену или пропал без вести.

Также предоставление этой помощи происходит в результате некоторых обстоятельств, которые наступили в 2025 году или в декабре 2024 года. Деньги предоставляются, если право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события.

К таким обстоятельствам относятся:

ранение военнослужащего из-за защиты Родины;

рождение или усыновление ребенка военнослужащим;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, некоторых его членов семьи и так далее.

Обратите внимание! Размер этой помощи составляет сумму равную месячному денежному обеспечению.

При увольнении со службы

Такая помощь предоставляется контрактникам, если они увольняются со службы из-за:

окончания контракта;

семейных обстоятельств;

уважительных причин;

сокращения должности.

Сумма этой помощи зависит от совокупности таких обстоятельств:

основание для увольнения;

размер денежного обеспечения;

календарной выслуги лет.

Заметьте! Во внимание принимается именно количество полных календарных лет службы на момент увольнения.

За подписание первого контракта

Такая помощь предоставляется тем, кто заключает впервые срочный контракт на прохождение службы. Размер выплаты различается: