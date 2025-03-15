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Экономика Соцвыплаты Какую единовременную денежную помощь смогут получить украинские военные в 2025 году
15 марта, 12:11
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Какую единовременную денежную помощь смогут получить украинские военные в 2025 году

Анастасия Зорик
Основні тези

Украинские военные имеют право на специальные выплаты. Речь идет о единовременном пособии, которое может предоставляться по разным причинам.

Какие специальные выплаты будут предоставляться военным в марте 2025 года

Размер этих выплат зависит от обстоятельств, при которых они предоставляются, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Никита Никитенко

Временно исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства обороны Украины

Минобороны прилагает усилия для улучшения материального и социального обеспечения военных. На сегодня мы имеем линейку выплат, которые призваны обеспечить достойную жизнь действующих военных, а также является стимулом для тех, кто думает, или присоединяться к Вооруженным силам Украины.

На что могут предоставляться эти выплаты:

  • На оздоровление

Эта выплата предоставляется один раз в год, если военный идет в соответствующий отпуск. Размер такой помощи зависит от денежного обеспечения.

Военным, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от выполнения служебных обязанностей денежная помощь на оздоровление выплачивается в размере их месячного денежного обеспечения по последней занимаемой ими должности с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения по этим должностям,
– сообщает Минобороны.

  • На социально-бытовые вопросы

Такая помощь предоставляется раз в год при следующих обстоятельствах:

  • если военный получил инвалидность из-за ранения, связанного с защитой страны;
  • если военнослужащий оказался и плену или пропал без вести.

Также предоставление этой помощи происходит в результате некоторых обстоятельств, которые наступили в 2025 году или в декабре 2024 года. Деньги предоставляются, если право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события.

К таким обстоятельствам относятся:

  • ранение военнослужащего из-за защиты Родины;
  • рождение или усыновление ребенка военнослужащим;
  • нарушение состояния здоровья военнослужащего, некоторых его членов семьи и так далее.

Обратите внимание! Размер этой помощи составляет сумму равную месячному денежному обеспечению.

  • При увольнении со службы

Такая помощь предоставляется контрактникам, если они увольняются со службы из-за:

  • окончания контракта;
  • семейных обстоятельств;
  • уважительных причин;
  • сокращения должности.

Сумма этой помощи зависит от совокупности таких обстоятельств:

  • основание для увольнения;
  • размер денежного обеспечения;
  • календарной выслуги лет.

Заметьте! Во внимание принимается именно количество полных календарных лет службы на момент увольнения.

  • За подписание первого контракта

Такая помощь предоставляется тем, кто заключает впервые срочный контракт на прохождение службы. Размер выплаты различается:

  • 30 280 гривен предоставляется офицерскому составу за первый контракт сроком на один год и более;
  • 27 252 гривны – сержантскому и старшинскому составу за первый контракт на 3 года и более;
  • 24 224 гривны – рядовому составу за первый контракт минимум на 3 года.