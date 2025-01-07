Выплаты беженцам в ЕС: какие страны сократят финансирование украинцев
В 2025 году страны Европейского Союза внедряют изменения в правилах предоставления помощи украинским беженцам. Некоторые государства планируют сократить выплаты для отдельных категорий, в частности трудоспособных лиц.
Помощь украинцам в Германии в 2025 году
Украинские беженцы в Германии получают социальную помощь по программе Bürgergeld, сообщает 24 Канал.
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Размеры выплат:
- 563 евро для одиноких взрослых,
- 471 евро для подростков,
- 357 евро для детей до 12 лет.
Новые условия получения помощи:
С января 2025 года трудоспособным беженцам, которые отказываются от:
- предложенной работы,
- участия в интеграционных курсах,
- семинаров по трудоустройству,
выплаты будут уменьшаться:
- на 10% за первое нарушение (на 1 месяц);
- на 20% за повторное нарушение (на 2 месяца);
- на 30% за третье нарушение (на 3 месяца).
Обратите внимание! Нетрудоспособные лица и семьи с детьми будут продолжать получать помощь в полном объеме, без изменений.
Помощь беженцам в Польше
Украинские беженцы, которые имеют статус Pesel UKR, в 2025 году смогут получить карту побыту CUKR. Этот документ позволяет:
- Легально проживать и работать в Польше в течение трех лет.
- Покидать территорию Польши, но не дольше чем на шесть месяцев подряд.
Карту CUKR могут получить украинцы, которые имели статус Pesel UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.
Заметьте! На данный момент украинские беженцы имеют право легально находиться в Польше до 30 сентября 2025 года.
Программы помощи для семей с детьми
В Польше действуют несколько программ поддержки украинских семей с детьми:
Программа "Активные в яслях" – направлена на помощь семьям с маленькими детьми, которые посещают ясли.
Программа "Семья 800"
- Предоставляется помощь в размере 800 злотых (8276 грн) в месяц на каждого ребенка до 18 лет.
- Условия: ребенок должен учиться в польской школе.
- Программа "Добрый старт"
- Единовременная выплата в размере 300 злотых (3 102 гривны).
- Предназначена для подготовки ребенка к школе или университету.
Помощь в Литве и Латвии в 2025 году
Литва предлагает беженцам из Украины такую помощь:
- Бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев продлен до конца 2025 года.
- Временная защита действует до марта 2026 года, поэтому необходимо обновить вид на жительство.
- 62% трудоспособных беженцев (34 тысячи человек) уже работают легально.
Латвия будет предоставлять украинцам такую поддержку:
- Государственная помощь украинцам продлена еще на год с выделением 65 миллионов евро.
- Срок временного проживания увеличен до трех лет.
- Разовая помощь выросла до 377 евро (16 437 гривен) для взрослого и 264 евро (11 510 гривен) для ребенка.
- Для уязвимых категорий останется компенсация расходов на жилье, питание и лекарства.
Помощь беженцам в Швейцарии в 2025 году
Швейцария рассматривает возможность ограничить предоставление разрешения S, который обеспечивает право на международную защиту, социальные выплаты и официальное трудоустройство.
- Новые правила предусматривают, что разрешение S будут выдавать только тем, кто выехал из зоны боевых действий или оккупированных территорий.
- По состоянию на конец лета 2024 года статус S получили более 66 тыс. украинцев, но с 2022 года отклонено почти 2500 заявок и аннулировано еще 26 тыс..
Изменения для трудоустройства:
До февраля 2025 года планируются нововведения:
- Вместо разрешительного порядка трудоустройства введут уведомительный порядок, что упростит доступ к работе.
- После трудоустройства беженцы смогут менять кантон проживания.
- Обязательным условием станет участие в программах социальной интеграции.
Помощь в Великобритании
Украинцы, которые прибыли в Великобританию после 24 февраля 2022, могут подать заявку на продление визы еще на 18 месяцев.
- Заявки будут принимать с 4 февраля 2025 года.
- Подать нужно не позднее чем за 28 дней до завершения действующей визы.
- Во время рассмотрения заявки (до 8 недель) покидать страну запрещено.
Время пребывания в Великобритании со статусом беженца со статусом беженца не учитывается в 10-летний период, необходимого для получения права на постоянное проживание.
Помощь в других странах
Ирландия
- С марта 2025 года новоприбывшие украинцы больше не будут иметь доступа к бесплатному жилью.
- Количество беженцев в государственных приютах уменьшилось с 58 830 до 35 833 человек, что побуждает правительство к поощрению самостоятельной жизни.
Словакия
С 1 марта 2025 года сроки поддержки сокращаются:
- Пребывание в центрах предоставления убежища уменьшается с 120 до 60 дней.
- Выплаты на проживание доступны только в течение первых 60 дней.
Власти объясняют изменения необходимостью эффективного использования ресурсов. Беженцам советуют заранее планировать свои дальнейшие действия, включая поиск жилья и трудоустройства.
Австрия
В 2025 году меняются правила базовой помощи:
- Владельцы транспортных средств, которые могут позволить себе их содержание, будут считаться такими, не нуждающимися в государственной поддержке.
- В Вене решение будут принимать индивидуально, но в Нижней Австрии ограничения будут касаться даже автомобилей бюджетного класса.
Норвегия
Норвегия пересматривает правила приема беженцев из западных регионов Украины (Львовская, Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская области):
- Заявки будут рассматривать индивидуально из-за того, что эти регионы считаются безопасными.
- Помощь для тех, кто живет вне центров приема, отменяется.
- Молодежь 19–24 лет сможет претендовать на бесплатную стоматологию только после 5 лет проживания в стране.