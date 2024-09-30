Какие требования к стажу

Правительство устанавливает требования к стажу, которые со временем растут, как отмечает Пенсионный фонд Украины. Размер пенсии также зависит от даты выхода на пенсию, поскольку изменения в законодательстве могут влиять на выплаты.

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Для выхода на пенсию необходимый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

За каждый год стажа, превышающего установленную норму, пенсия увеличивается на 1%, но не более чем на 1% от прожиточного минимума.

Заметьте! Это касается тех, кто вышел на пенсию до 2011 года.

Те, кто вышел на пенсию позже, получают компенсацию за сверхурочный стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Например, если лицо имеет 30 лет стажа сверх нормы, а прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, то максимальная сумма компенсации может достигать 708 гривен. Это означает, что за каждый год превышения стажа выплачивается 23,61 гривны.

Важно! Минимальный размер пенсии по возрасту для лиц с соответствующим страховым стажем равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.