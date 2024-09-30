Які вимоги до стажу

Уряд встановлює вимоги до стажу, які з часом зростають, як зазначає Пенсійний фонд України. Розмір пенсії також залежить від дати виходу на пенсію, оскільки зміни в законодавстві можуть впливати на виплати.

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Для виходу на пенсію необхідний стаж становить 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

За кожен рік стажу, що перевищує встановлену норму, пенсія збільшується на 1%, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму.

Зауважте! Це стосується тих, хто вийшов на пенсію до 2011 року.

Ті, хто вийшов на пенсію пізніше, отримують компенсацію за понаднормовий стаж: 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Наприклад, якщо особа має 30 років стажу понад норму, а прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, то максимальна сума компенсації може досягати 708 гривень. Це означає, що за кожен рік перевищення стажу виплачується 23,61 гривні.

Важливо! Мінімальний розмір пенсії за віком для осіб з відповідним страховим стажем дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.