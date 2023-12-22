Когда и каких повышений ждать

В следующем году в Украине повышение пенсий состоится:

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в январе и июле пенсию перечислят тем, кто получает минимальную выплату, и кому исполнилось 65 лет и имеет полный страховой стаж (мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет);

пенсию перечислят тем, выплату, и кому исполнилось 65 лет и имеет полный страховой стаж (мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет); в марте повышение коснутся всех, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также получающие минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Ежегодная индексация пенсий происходит в соответствии с частью 2 статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Но всегда, чтобы ее провести, Кабинет Министров Украины принимает соответствующее постановление,

– рассказал Иван Хомич, адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича.

То есть нужно сначала дождаться постановления Кабмина, которое даст "зеленый свет" индексации пенсий в 2024 году. Впрочем, вопреки обещаниям перечислить пенсии всем, это не всегда осуществляется на практике.

Иногда, к сожалению, говорят, что будет всем перерасчет, а когда проходит перерасчет, делается он не для всех. Здесь нужно быть очень внимательным,

– подчеркнул Иван Хомич.

Индексация по-новому

Также адвокат обратил внимание на то, что в следующем году индексацию проведут по-новому:

единый социальный взнос, который работодатель уплачивает в Пенсионный фонд, будет перечислен в баллы, согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.

Дальше эти баллы ежегодно будут перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

Обратите внимание! В январе и июле пенсию перечислят 65-летним пенсионерам, получающим минимальную выплату и имеющим полный страховой стаж.

Впрочем, сейчас до сих пор нет соответствующего правительственного документа, который раскрыл бы детали нового механизма. Поэтому прогнозировать, на сколько вырастут выплаты – сложно.

Каким будет механизм индексации в следующем году, мы еще не знаем. В правительстве анонсировали, что это будет новая система с учетом так называемых баллов. Но как именно это будет работать, мы пока не знаем. Мы не знаем процент, на который будут повышаться пенсии. Предварительно, по слухам, это будет 16%,

– рассказал Иван Хомич.

Какой будет средняя пенсия в 2024 году

По сообщению в правительстве, средняя пенсия в Украине в результате новой индексации с растет до 6000 гривен. По мнению экономиста Андрея Новака, денег в бюджете на это хватит.

Украина не только получает военную помощь, но и финансовую, которая в равных пропорциях поступает на нужды Нацбанка, на пополнение золотовалютных резервов — поэтому у нас рекордные они, около 40 миллиардов долларов,

– утверждает Андрей Новак.

То есть если в бюджете на следующий год заложено повышение зарплат и пенсий, то даже если доходная часть не будет выполняться в полном объеме, даже дополнительный дефицит бюджета – все равно нам будут помогать покрывать наши партнеры.