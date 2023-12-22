Коли і яких підвищень очікувати

У наступному році в Україні підвищення пенсій відбудеться:

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у січні та липні пенсію перерахують тим, хто отримує мінімальну виплату, та кому виповнилося 65 років і має повний страховий стаж (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років);

пенсію перерахують тим, виплату, та кому виповнилося 65 років і має повний страховий стаж (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років); у березні підвищення торкнуться усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічна індексація пенсій відбувається відповідно до частини 2 статті 42 Закону України "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування". Але завжди, щоб її провести, Кабінет Міністрів України ухвалює відповідну постанову,

– розповів Іван Хомич, адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича.

Тобто, потрібно спочатку дочекатися постанови Кабміну, яка дасть "зелене світло" індексації пенсій у 2024 році. Утім, попри обіцянки перерахувати пенсії всім, це не завжди здійснюється на практиці.

Інколи, на жаль, кажуть, що буде всім перерахунок, а коли проходить перерахунок, то робиться він не для всіх. Тут треба бути дуже уважним,

— підкреслив Іван Хомич.

Індексація по-новому

Також адвокат звернув увагу на те, що наступного року індексацію проведуть по-новому:

єдиний соціальний внесок, який роботодавець сплачує до Пенсійного фонду, буде перерахований у бали, відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

Далі ці бали щороку будуть перераховуватися назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

Зверніть увагу! У січні та липні пенсію перерахують 65-річним пенсіонерам, які отримують мінімальну виплату і хто має повний страховий стаж.

Утім, нині досі немає відповідного урядового документа, який би розкрив деталі нового механізму. Тому прогнозувати, на скільки зростуть виплати – складно.

Яким саме буде механізм індексації наступного року, ми ще не знаємо. В уряді анонсували, що це буде нова система з урахуванням балів так званих. Але як саме це буде працювати, ми наразі не знаємо. Ми не знаємо відсоток, на який будуть підвищуватися пенсії.Попередньо, за чутками, це буде 16%,

– розповів Іван Хомич.

Якою буде середня пенсія у 2024 році

За повідомленням в уряді, середня пенсія в Україні внаслідок нової індексації зросте до 6000 гривень. На думку економіста Андрія Новака, грошей у бюджеті на це вистачить.

Україна не тільки отримує військову допомогу, але й фінансову, яка в рівних пропорціях надходить на потреби Нацбанку, на поповнення золотовалютних резервів — через це у нас рекордні вони, близько 40 мільярдів доларів,

– стверджує Андрій Новак.

Тобто, якщо в бюджеті на наступний рік закладено підвищення зарплат і пенсій, то навіть якщо дохідна частина не буде виконуватись у повному обсязі, навіть додатковий дефіцит бюджету – все одно нам будуть допомагати покривати наші партнери.