Какую сумму дохода не нужно декларировать в 2025 году

В 2025 году не все доходы подлежат обязательному декларированию. Законом определены суммы и обстоятельства, при которых физические лица могут не подавать декларацию.

Какую сумму дохода можно не декларировать

Не обязаны подавать уведомление в НАПК те, чей доход, расходы или стоимость приобретенного имущества не превышают в 2025 году 151 400 гривен. Это 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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В случае превышения этой суммы, уведомление нужно подать в течение 10 дней. При этом, под доходом считаются заработная плата, гонорары, прибыль от реализации имущества и другие источники поступлений.

Декларируется ли наследство и подарки

Если лицо получило наследство, подарок или имущество через приватизацию, и в правоустанавливающих документах не указана его стоимость, то сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подавать не нужно.

Такое имущество просто отражается в декларации за соответствующий период.