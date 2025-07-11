Будут ли удивлять доллар и евро ценой на следующей неделе
- Ожидается, что курс евро может достичь 49,50 гривны, с возможностью дальнейшего возвращения к коридору 48,50 – 49,50 гривны.
- А курс доллара останется стабильным в диапазоне 41,60 – 42 гривны за доллар.
На следующей неделе на валютный рынок будут влиять некоторые факторы, которые будут сказываться на цене валют, особенно курса евро. Есть даже предположение, что европейская валюта может перепрыгнуть отметку в 49,50 гривны. Зато курс доллара будет оставаться стабильным, а максимальное значение – 42 гривны.
Что будет влиять на стоимость валют курсы валют
В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе на валютном рынке наибольшее внимание будет приковано к курсу евро.
Читайте также По каким депозитам банки предлагают самые высокие ставки
Среди факторов, которые будут влиять на стоимость валюты является курс пары доллар/евро, ситуация на Ближнем Востоке и соотношение спроса и предложения на рынке валют в Украине.
Мы предполагаем, что в зависимости от обстоятельств курс евро может укрепиться до 1,20 доллара. Стоит понимать, что такой ход событий – явление естественное и пока доллар остается основной мировой валютой, в которой сосредоточено более 80% мирового капитала.
Таким образом, главным курсовым ориентиром можно считать главным курсовым ориентиром можно считать 48,50 – 49,50 гривны за евро на следующей неделе, но не исключается, что курс может перепрыгнуть отметку в 49,50 гривны, а затем вернуться к знаковому коридору.
В то же время относительно доллара, то его показатели цены вряд ли изменятся, то есть основные колебания в дальнейшем будут происходить в промежутке 41,60 – 42 гривен за доллар
Какие показатели валюты ожидаются на рынке
- Коридоры валютных колебаний: 41,60 – 42 гривен за доллар и 48,50 – 49,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,50 – 42,20 гривны за доллар и 47,50 – 49,50 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – до 0,10 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.
Обратите внимание! Курсу американской валюты не будет угрожать резкий обвал или рост, а курс евро будет зависеть от мировых котировок в связке с долларом.