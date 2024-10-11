Как строился теневой флот России

Издание Financial Times провело масштабное расследование. Однако, найти конечного владельца судов почти невозможно.

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Важно! Это свидетельствует о том, что, если нефть с этих танкеров разольется, из-за неудовлетворительного состояния судна, то компенсация ущерба может и не состояться.

Собирать свой флот Москва начала после введения первых западных ограничений на экспорт российской нефти (то есть с декабря 2022 года). Сейчас Россия имеет более 400 танкеров. Эти суда перевозят ориентировочно 4 миллиона баррелей нефти ежедневно.

Как Россия покупала танкеры:

Российская компания "Лукойл" смогла подкупить британского бухгалтера – Джона Ормерода. Именно британец сыграл ключевую роль в покупке более 25 подержанных танкеров (с декабря 2022 по август 2023 года). Общая стоимость этих судов достигла 700 миллионов долларов.

Обратите внимание! Ормерод регистрировал купленные суда на Маршалловых островах. Однако, задаток за покупку танкера вносила компания Eiger Shipping DMCC (реальным ее владельцем является "Лукойл").

Управителями судов были назначены дубайские компании, имеющие связь с британским судоходным магнатом – Мухаммадом Тахиром Лакхани.

Частью судов владеет компания Freyana Shipping Ltd. Она имеет регистрацию на Маршалловых островах.

Freyana Shipping Ltd полностью принадлежит Grand Eagle Maritime Inc, а уже эта компания в собственности Eudora Ltd.

Единственным директором всех этих трех компаний является уже знакомый нам Джон Ормерод. Более того, британцу принадлежат 100% акций Eudora Ltd.

Обратите внимание! Документы свидетельствуют, что некоторые танкеры покупали гораздо дороже их рыночной стоимости.