Як будувався тіньовий флот Росії

Видання Financial Times провело масштабне розслідування. Однак, знайти кінцевого власника суден майже неможливо.

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Важливо! Це свідчить про те, що, якщо нафта з цих танкерів розіллється, через незадовільний стан судна, то компенсація шкоди може і не відбутися.

Збирати свій флот Москва почала після введення перших західних обмежень на експорт російської нафти (тобто з грудня 2022 року). Зараз Росія має більш як 400 танкерів. Ці судна перевозять орієнтовно 4 мільйони барелів нафти щоденно.

Як Росія купувала танкери:

Російська компанія "Лукойл" змогла підкупити британського бухгалтера – Джона Ормерода. Саме британець відіграв ключову роль у покупці більш як 25 вживаних танкерів (з грудня 2022 по серпень 2023 року). Загальна вартість цих суден сягнула 700 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Ормерод реєстрував куплені судна на Маршаллових островах. Однак, завдаток за покупку танкера вносила компанія Eiger Shipping DMCC (реальним її власником є "Лукойл").

Управителями суден було призначено дубайські компанії, що мають зв'язок з британським судноплавним магнатом – Мухаммадом Тахіром Лакхані.

Частиною суден володіє компанія Freyana Shipping Ltd. Вона має реєстрацію на Маршаллових островах.

Freyana Shipping Ltd повністю належить Grand Eagle Maritime Inc, а уже ця компанія у власності Eudora Ltd.

Єдиним директором усіх цих трьох компаній є уже знайомий нам Джон Ормерод. Щобільше, британцю належать 100% акцій Eudora Ltd.

Зауважте! Документи свідчать, що деякі танкери купували набагато дорожче за їхню ринкову вартість.