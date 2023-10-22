Каким будет курс доллара в течение года

Теперь все – от банкиров и финансовых аналитиков и граждан – прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев курс доллара будет расти. Ожидаемый уровень – 40 гривен за доллар и выше.

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Подобного мнения придерживается подобного мнения. По крайней мере прогноз ведомства на 2024 год составляет 41,1 гривны за доллар. Тот же показатель в своих ожиданиях опубликовал и Международный валютный фонд.

Важно! НБУ перешел к гибкому курсу, не зависящему от прогнозов в бюджете. На 19 октября Национальный банк установил курс на уровне 36,56 гривны за доллар.

Несколько более оптимистично в будущее начал смотреть украинский бизнес. Если на 2023 год предприниматели готовились к курсу 43 гривны за доллар, то сейчас ждут, что доллар будет по 41 гривну.

Сейчас на наличном рынке курс доллара колеблется в пределах 38 гривен.