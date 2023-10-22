Яким буде курс долара впродовж року

Наразі усі – від банкірів та фінансових аналітиків та громадян – прогнозують, що у найближчі 12 місяців курс долара буде зростати. Очікуваний рівень – 40 гривень за долар та вище.

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Схожої думки дотримується схожої думки. Принаймні, прогноз відомства на 2024 рік становить 41,1 гривні за долар. Той самий показник у своїх очікуваннях опублікував і Міжнародний валютний фонд.

Важливо! НБУ перейшов до гнучкого курсу, який не залежить від прогнозів у бюджеті. Станом на 19 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 36,56 гривні за долар.

Дещо оптимістичніше в майбутнє почав дивитися український бізнес. Якщо на 2023 рік підприємці готувалися до курсу 43 гривні за долар, то зараз чекають, що долар буде по 41 гривні.

Зараз на готівковому ринку курс долара коливається у межах 38 гривень.