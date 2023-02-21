Пенсии по инвалидности в Украине: увеличат ли сумму в 2023 году
Пенсии по инвалидности рассчитываются в соответствии с возрастом, группой и страховым стажем человека. Соответственно, сумма у каждого лица будет индивидуальна. Предусматриваются ли какие-либо изменения по пенсии по инвалидности в этом году, узнавал 24 Канал.
За данным Пенсионный фонд Украины, пенсия назначается независимо от того, когда наступила инвалидность. То есть это может быть и во время работы, и до устройства на работу, или, например, после прекращения работы.
Читайте также Индексация пенсий: сохранят ли пенсионерам выплаты по возрастуНапоминаем, что пенсию в Украине в 2023 году, скорее всего, не поднимут. Минимальная пенсия по возрасту сейчас составляет прожиточный минимум, то есть 2 093 гривны. Максимальная же – 20 930 гривен.
Какая пенсия у лиц по инвалидности в 2023 году
- I группа инвалидности – страховой стаж должен составлять от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, имеющих 100% размера пенсии по возрасту.
- II группа инвалидности – стаж от 1 до 14 лет, 90% от пенсии по возрасту.
- II группа инвалидности – страховой стаж от 1 до 14 лет, а размер – 50% пенсии по возрасту.
Согласно постановлению Кабинета Министров от 16 февраля 2022 года, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть ниже:
- 2 300 гривен — у лиц с инвалидностью I группы;
- 2 100 гривен — у лиц с инвалидностью II - III группы, которые не работают.
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Какие документы нужны для назначения пенсии
Прежде всего, вам нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать все необходимые документы. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн на сайте.
- Напишите заявление о назначении пенсии;
- При себе имейте паспорт, если это дети – свидетельство о рождении.
- Имеющие ID-паспорт должны дополнительно принести еще справку о регистрации с места жительства.
- Обязательно требуется карта налогоплательщика.
- Также трудовая книжка или документ, подтверждающий годы стажа.
- Сведения о заработной плате.
- Справка из МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия), удостоверение личности с инвалидностью в результате войны или другой документ, подтверждающий статус.
- Фотография (как на паспорт) для того, чтобы оформили пенсионное удостоверение.
Индексация в марте
В этом году с 1 марта украинским пенсионерам проведут индексацию выплат – на 20%. То есть, дополнительно они смогут получить от 200 до 500 – 600 гривен.Индексация состоится для граждан, получающих пенсию по возрасту, минимальную пенсию, лица с инвалидностью, пенсионеры-ликвидаторы аварий на ЧАЭС
В то же время не получат повышения военные пенсионеры, получающие научную пенсию и пенсионеры-госслужащие.