Какой размер пенсии по потере кормильца
Согласно закону, матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших во время службы или выполнения служебных обязанностей, могут получить досрочную пенсию по возрасту по достижении 50 лет, сообщает ПФУ.
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Для оформления пенсии нужно иметь страховой стаж не менее 20 лет.
Заметьте! При достижении 55 лет пенсия по потере кормильца предоставляется родителям и жене (мужу) независимо от продолжительности страхового стажа.
Размер пенсии по потере кормильца для родственников военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, определяется следующим образом:
70% денежного обеспечения погибшего – для одного из родителей, жены или мужа, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Минимальная пенсионная выплата не может быть меньше 7 800 гривен.
70% денежного обеспечения погибшего – для ребенка. Если детей несколько, каждый получает по 50% денежного обеспечения, но не менее 6 100 гривен на каждого ребенка.
Выплата 15 миллионов
На государственную помощь могут рассчитывать члены семей защитников Украины, погибших на фронте или умерших в течение года после получения ранения.
Размер единовременной денежной помощи не может быть меньше 15 миллионов гривен.
Важно! Помощь выплачивается не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые законно проходили военную службу и защищали суверенитет нашей страны.
Законодательство определяет круг лиц, которые могут получить выплаты после гибели военнослужащего, к которым относятся:
- Дети (включая усыновленных), рожденные после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо лишены родительских прав при жизни.
- Вдова или вдовец.
- Родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их права были восстановлены.
- Внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли.
- Гражданские жены и мужья, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания вместе подтвержден решением суда.
- Другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.
Важно! Согласно закону, 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.