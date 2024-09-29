Какой размер пенсии по потере кормильца

Согласно закону, матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших во время службы или выполнения служебных обязанностей, могут получить досрочную пенсию по возрасту по достижении 50 лет, сообщает ПФУ.

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Для оформления пенсии нужно иметь страховой стаж не менее 20 лет.

Заметьте! При достижении 55 лет пенсия по потере кормильца предоставляется родителям и жене (мужу) независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсии по потере кормильца для родственников военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, определяется следующим образом:

70% денежного обеспечения погибшего – для одного из родителей, жены или мужа, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Минимальная пенсионная выплата не может быть меньше 7 800 гривен .

70% денежного обеспечения погибшего – для ребенка. Если детей несколько, каждый получает по 50% денежного обеспечения, но не менее 6 100 гривен на каждого ребенка.

Выплата 15 миллионов

На государственную помощь могут рассчитывать члены семей защитников Украины, погибших на фронте или умерших в течение года после получения ранения.

Размер единовременной денежной помощи не может быть меньше 15 миллионов гривен.

Важно! Помощь выплачивается не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые законно проходили военную службу и защищали суверенитет нашей страны.

Законодательство определяет круг лиц, которые могут получить выплаты после гибели военнослужащего, к которым относятся:

Дети (включая усыновленных), рожденные после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо лишены родительских прав при жизни.

(включая усыновленных), рожденные после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо лишены родительских прав при жизни. Вдова или вдовец.

Родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их права были восстановлены.

или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их права были восстановлены. Внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли.

погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли. Гражданские жены и мужья , при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания вместе подтвержден решением суда.

, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания вместе подтвержден решением суда. Другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.

Важно! Согласно закону, 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.