Сколько надо платить за коммунальные услуги УБД в 2025 году

Военнослужащие Украины, которые имеют статус участника боевых действий, могут рассчитывать на ряд государственных льгот. Среди них – значительные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Коммунальные льготы для УБД

Скидки на оплату коммунальных услуг предоставляются участникам боевых действий в размере 75%, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины. А лица с инвалидностью со статусом УБД имеют 100% скидку на коммунальные услуги.

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В 2025 году будут действовать такие льготы для участников боевых действий:

75% скидка на оплату жилья (квартирная плата);

75% скидка на коммунальные услуги (вода, газ, электроэнергия и т.д.);

75% скидка на стоимость топлива для отопления домов без централизованного отопления;

100% компенсация за коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Важно! Скидка начисляется на отапливаемую площадь, которая составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи, постоянно проживающего в квартире или доме, и дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью.

Как оформить льготы

Чтобы оформить льготы, после получения статуса УБД необходимо подать: