Какие максимальные суммы можно перевозить через границу

Через границу можно перевозить наличные в сумме до 10 тысяч евро. Банковские металлы также можно перевозить в количестве, эквивалентном этому значению.

Читайте также Ограничения экспорта урана, титана и никеля: Путин озвучил новую стратегию

Если сумма или эквивалентность банковских металлов равна или превышает 10 тысяч евро, это нужно декларировать. При этом ограничений, на ввоз нет, главное иметь документальное подтверждение путей получения этих средств (например, чек, подтверждающий снятие с личного счета).

Нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмене валютных ценностей для их ввоза в Украину, тогда как при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы предоставлять нужно,

– сообщает НБУ.

Надо учитывать и правила страны, куда лицо въезжает. Например, в государствах ЕС наличные, превышающие 10 тысяч евро нужно декларировать через компетентные органы Евросоюза и передавать на контроль.