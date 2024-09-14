Які максимальні суми можна перевозити через кордон

Через кордон можна перевозити готівку сумі до 10 тисяч євро. Банківські метали також можна перевозити у кількості, що еквівалентна цьому значенню.

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Якщо сума чи еквівалентність банківських металів рівна або перевищує 10 тисяч євро, це потрібно декларувати. При цьому обмежень, на ввіз немає, головне мати документальне підтвердження шляху отримання цих коштів (наприклад, чек, що підтверджує зняття з особистого рахунку).

Нормативно-правові акти НБУ не вимагають подання підтвердних документів про зняття/придбання/обміну валютних цінностей для їхнього ввезення в Україну, тоді як при вивезенні цінностей з країни підтвердні документи надавати потрібно,

– повідомляє НБУ.

Треба враховувати і правила країни, куди особа в'їжджає. Наприклад, у державах ЄС готівку, що перевищує 10 тисяч євро потрібно декларувати через компетентні органи Євросоюзу і передавати на контроль.