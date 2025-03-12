В ответ на "алюминиевые" тарифы: Канада сообщила о введений пошлин на товары из США

В правительстве Канады заявили, что планируют ввести тарифы против товаров из США стоимостью около 30 миллиардов канадских долларов (это около 20 миллиардов американских долларов). Такое решение Оттава приняла после объявления Дональдом Трампом о тарифах против канадской стали и алюминия.

Канада анонсировала пошлины против США

Министр финансов Доминик Леблан назвал тарифную атаку Трампа против Канады безосновательной, пишет 24 Канал со ссылкой на CBC.

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Кроме того, министр заявил, что его страна была вынуждена решительно отреагировать на создание США "перебоев" и хаоса в вопросе торговли со своими близкими партнерами.

Леблан также рассказал, что под канадские пошлины попадут:

американские сталь и алюминий;

компьютеры;

спортивное оборудование;

некоторые другие группы товаров.

В частности министр иностранных дел Мелани Жоли раскритиковала аргументацию Трампа относительно того, что канадская сталь и алюминий является "угрозой для нацбезопасности". Жоли сказала, что эти слова являются надуманными и оскорбительными обоснованиями. Более того, она заявила, что поводы для этих тарифов меняются ежедневно, а единственной константой, "похоже, есть только разговоры президента Трампа" об аннексии Канады через экономическое принуждение.

Мы не уступим... Мы должны давать ответ на эти глупости,

– заявила Мелани Жоли.

Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань объяснил, что тарифное решение Трампа приведет к повышению цен на почти всю продукцию американских предприятий. Причиной является то, что они очень зависимы от импорта металлов из Канады.

Важно! Шампань отметил, что США самостоятельно производят лишь 16% от своих потребностей в алюминии, а 60% поставок поступает из канадского Квебека.