Самый длинный период за почти два года: Китай остановил импорт газа из США
- Китай уже 40 дней не импортирует сжиженный природный газ из США из-за китайских тарифов и перенаправления поставок в Европу.
- Китайские компании ищут альтернативы для СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке, а также увеличивают собственное производство газа.
Китай уже 40 дней не импортирует сжиженный природный газ из США. Это самая длинная пауза почти за два года.
Китай прекратил импортировать газ из США
Дело в том, что трейдеры вынуждены перенаправлять поставки, чтобы избежать китайских тарифов на этот ресурс, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Согласно данным отслеживания судов, собранными Bloomberg, это самый длинный период без поставок с июня 2023 года. По состоянию на сейчас ни одно судно из США не направляется в Китай.
Торговая война, которую спровоцировала администрация Дональда Трампа, грозит разрывом между крупнейшим в мире продавцом и покупателем СПГ. В частности 10 февраля Китай ввел 15% тариф на импорт американского газа в ответ на общие пошлины США на китайский экспорт.
Заметьте! В ответ китайские покупатели, имеющие долгосрочные контракты с американскими проектами, перепродают эти поставки в Европу. Об этом свидетельствуют данные трейдеров.
Китай ищет альтернативы по СПГ
Также китайские компании не спешат подписывать новые соглашения с американскими СПГ-терминалами и ищут альтернативу в Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Bloomberg.
В понедельник компания China Resources Gas International согласилась покупать СПГ у австралийской Woodside Energy Group Ltd. Пекин будет покупать его в течение 15 лет с 2027 года.
Обратите внимание! Это первая за много лет долгосрочная сделка между китайскими и австралийскими компаниями, которая стала возможной после улучшения торговых отношений между Канберрой и Пекином.
Пекин увеличивает собственное производство газа
Китай также укрепляет энергетическую безопасность, увеличивая собственное производство газа. Это поможет стране сдерживать рост импорта. В частности добыча постоянно растет. А за первые два месяца 2025 года вырос на 3,7% в годовом измерении.
Одновременно дешевые альтернативы из России снижают спрос Китая на морской газ. Речь идет о:
- уголь;
- возобновляемые источники энергии;
- трубопроводный газ.
Последняя торговая война при первом президентстве Трампа полностью остановила экспорт СПГ из США в Китай. С момента возобновления поставок в 2020 году китайский импорт американского газа значительно вырос, в среднем превышая 400 000 тонн в месяц,
– пишет издание.
Важно! В январе Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что СПГ должен стать рычагом в новом раунде торговых переговоров. Но Китай не спешит идти навстречу, что усложняет ситуацию для американских разработчиков, которые пытаются заключать новые контракты для запуска проектов.