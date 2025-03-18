После индексации меньшая пенсия: кому урежут выплаты с марта

С марта 2025 года некоторые украинские пенсионеры могут получить значительно меньшие выплаты. Несмотря на проведенной индексации, выплаты отдельных граждан могут быть урезаны на половину.

Кому могут сократить пенсию

Такое уменьшение пенсионных выплат будет осуществляться в соответствии с судебными решениями, постановлений и приговоров., сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В соответствии с новыми нормами, из пенсии могут удерживать до 50% в следующих случаях:

Алименты – на обеспечение членов семьи (детей, бывшего мужа/жены, родителей).

– на обеспечение членов семьи (детей, бывшего мужа/жены, родителей). Возмещение вреда – если пенсионер причинил физическому лицу ущерб (например, в случае травмирования или смерти потерпевшего).

– если пенсионер причинил физическому лицу ущерб (например, в случае травмирования или смерти потерпевшего). Компенсация убытков предприятию – если пенсионер, работая в компании, нанес материальный ущерб и обязан возместить его по решению суда.

Пенсионерам рекомендуют следить за своим пенсионным делом, вовремя сообщать ПФУ об изменениях в статусе и проверять судебные решения о возможных удержаний, которые могут списывать без предупреждения.