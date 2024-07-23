О чем обязаны сообщать пенсионеры

Пенсионеры должны сообщать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях в личных данных в течение 10 дней. Невыполнение этого требования может привести к санкциям, таких как возмещение переплат или прекращение пенсионных выплат.

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Это включает следующие обстоятельства:

Переезд за границу. Пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о намерении выехать на постоянное место жительства за границу. В случае постоянного выезда выплаты могут быть прекращены.

Пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о намерении выехать на постоянное место жительства за границу. В случае постоянного выезда выплаты могут быть прекращены. Обновление документов. Изменения в паспорте или получение ID-карты должны быть зарегистрированы в ПФУ.

Изменения в паспорте или получение ID-карты должны быть зарегистрированы в ПФУ. Изменение личных данных. Немедленно сообщайте ПФУ об изменении фамилии, идентификационного кода или адреса проживания.

Немедленно сообщайте ПФУ об изменении фамилии, идентификационного кода или адреса проживания. Трудоустройство или увольнение. Пенсионеры, которые начали работать или уволились, должны сообщить ПФУ. Это влияет на размер пенсионных выплат, поскольку для работающих пенсионеров применяются другие правила начисления пенсий.

Обратите внимание! ПФУ также осуществляет регулярные проверки для подтверждения достоверности документов, предоставляемых для выплаты пенсий. В случае выявления нарушений выплаты могут быть уменьшены или приостановлены.