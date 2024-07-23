О чем обязаны сообщать пенсионеры
Пенсионеры должны сообщать Пенсионный фонд Украины о любых изменениях в личных данных в течение 10 дней. Невыполнение этого требования может привести к санкциям, таких как возмещение переплат или прекращение пенсионных выплат.
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Это включает следующие обстоятельства:
- Переезд за границу. Пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о намерении выехать на постоянное место жительства за границу. В случае постоянного выезда выплаты могут быть прекращены.
- Обновление документов. Изменения в паспорте или получение ID-карты должны быть зарегистрированы в ПФУ.
- Изменение личных данных. Немедленно сообщайте ПФУ об изменении фамилии, идентификационного кода или адреса проживания.
- Трудоустройство или увольнение. Пенсионеры, которые начали работать или уволились, должны сообщить ПФУ. Это влияет на размер пенсионных выплат, поскольку для работающих пенсионеров применяются другие правила начисления пенсий.