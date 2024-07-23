Про що зобовʼязані повідомляти пенсіонери

Пенсіонери повинні повідомляти Пенсійний фонд України про будь-які зміни в особистих даних протягом 10 днів. Невиконання цієї вимоги може призвести до санкцій, таких як відшкодування переплат або припинення пенсійних виплат.

Читайте також: У серпні пенсіонери отримають суттєву доплату до пенсії

Це включає наступні обставини:

Переїзд за кордон. Пенсіонер повинен повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ) про намір виїхати на постійне місце проживання за кордон. У разі постійного виїзду виплати можуть бути припинені.

Пенсіонер повинен повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ) про намір виїхати на постійне місце проживання за кордон. У разі постійного виїзду виплати можуть бути припинені. Оновлення документів. Зміни в паспорті або отримання ID-картки повинні бути зареєстровані в ПФУ.

Зміни в паспорті або отримання ID-картки повинні бути зареєстровані в ПФУ. Зміна особистих даних. Негайно повідомляйте ПФУ про зміну прізвища, ідентифікаційного коду чи адреси проживання.

Негайно повідомляйте ПФУ про зміну прізвища, ідентифікаційного коду чи адреси проживання. Працевлаштування або звільнення. Пенсіонери, які почали працювати або звільнилися, повинні повідомити ПФУ. Це впливає на розмір пенсійних виплат, оскільки для працюючих пенсіонерів застосовуються інші правила нарахування пенсій.

Зауважте! ПФУ також здійснює регулярні перевірки для підтвердження достовірності документів, що надаються для виплати пенсій. У разі виявлення порушень виплати можуть бути зменшені або припинені.