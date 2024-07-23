Про що зобовʼязані повідомляти пенсіонери
Пенсіонери повинні повідомляти Пенсійний фонд України про будь-які зміни в особистих даних протягом 10 днів. Невиконання цієї вимоги може призвести до санкцій, таких як відшкодування переплат або припинення пенсійних виплат.
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Це включає наступні обставини:
- Переїзд за кордон. Пенсіонер повинен повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ) про намір виїхати на постійне місце проживання за кордон. У разі постійного виїзду виплати можуть бути припинені.
- Оновлення документів. Зміни в паспорті або отримання ID-картки повинні бути зареєстровані в ПФУ.
- Зміна особистих даних. Негайно повідомляйте ПФУ про зміну прізвища, ідентифікаційного коду чи адреси проживання.
- Працевлаштування або звільнення. Пенсіонери, які почали працювати або звільнилися, повинні повідомити ПФУ. Це впливає на розмір пенсійних виплат, оскільки для працюючих пенсіонерів застосовуються інші правила нарахування пенсій.