Сокращение субсидий: когда украинцам урежут помощь на коммуналку

Уже совсем скоро украинцы будут получать меньше помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. С чем это связано и когда этого ждать, читайте далее.

Когда в Украине уменьшат субсидии

После завершения отопительного сезона, который закончится 30 апреля, украинцы будут получать меньше помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщили в Пенсионном фонде Украины, передает 24 Канал.

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Дело в том, что субсидии на неотапливаемый период предоставляются с 1 мая по 1 сентября. Они назначаются, если расходы на ЖКУ, не превышают социальные нормы, больше обязательного платежа, определен индивидуально для каждого домохозяйства, при этом:

субсидии начисляются отдельно для отопительного (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемого периодов (с 1 мая по 30 сентября);

для определения помощи на летний сезон учитываются пенсионные выплаты за март текущего года.