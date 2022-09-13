Рынок стабилизировался, – Фурман сказал, когда уменьшится инфляция

Курс гривны на наличном рынке по отношению к доллару и евро стабилизировался. Это стало возможным благодаря правильной политике Нацбанка.

Так, НБУ осуществили корректируемое смягчение официального курса гривны по отношению к доллару США до 36,6 гривны за доллар. Об этом 24 канала рассказал член совета НБУ Василий Фурман.

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Рынок стабилизировался

Рынок сегодня стабилизировался. Золотовалютные резервы Нацбанка в августе увеличились на около 15% и сегодня составляют 22,4 миллиарда долларов,

– объяснил член совета НБУ.

Он отметил, что если в июне Нацбанк за месяц тратил 5 миллиардов долларов золотовалютных резервов (ЗВР) на поддержание импорта и курса гривны, то сегодня он тратит гораздо меньше. Так, в настоящее время НБУ тратит 470 миллионов долларов ЗВР.

Когда уровень инфляции начнет уменьшаться

"Говорить о долгосрочной перспективе очень трудно, потому что многое будет зависеть от войны - как быстро мы ее закончим , состояния экономики, внешней финансовой помощи и участия Нацбанка в финансировании государственного бюджета", - отметил Фурман.

Впрочем, у Национального банка значительный опыт 2014 – 2015 годов в борьбе с высокой инфляцией. В 2015 году инфляция была на уровне 60%, сегодня она значительно меньше.

Инфляция достигнет своего пика в конце этого – начале следующего года и начнет в нашем государстве уменьшаться,

– отметил член совета Нацбанка.

Фурман рассказал, когда уровень инфляции начнет уменьшаться: смотрите видео

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