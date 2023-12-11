Что происходит на рынке валют

На прошлой неделе, с понедельника по воскресенье стоимость доллара находилась в диапазоне 37,3 – 37,4 гривны. Банкир Анна Золотько считает, что такая стабилизация свидетельствует о приближении рынка к балансным значениям, сообщает 24 Канал.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На межбанке в течение прошлой недели наблюдались тенденции постепенного роста курса доллара. Официальный курс НБУ, являющийся релевантным показателем ситуации на ВРУ, за неделю увеличился с 36,4 до 36,74 гривен за доллар. При этом объем интервенций регулятора несколько снизился по сравнению с прошлой неделей и составил средние 546 миллионов долларов.

Курс продажи доллара на банковском и небанковском рынке фактически уравновесился. Учитывая рост котировок на ВРУ на прошлой неделе, к указанному диапазону приближается и стоимость американской валюты при покупке дистанционными каналами.

Золотько отмечает, что существующая динамика привела к умеренному росту спроса на наличном рынке. При этом произошло падение интереса к покупке валюты безналичными каналами. Это также сдерживало дальнейшее понижение наличного курса.

Но в любом случае широкий спектр каналов, доступных населению для покупки валюты, ограничивают амплитуду курсовых колебаний. Поэтому, по моему мнению, стоимость наличных долларов в ближайшие дни будет находиться в диапазоне 37,2 – 37,6 гривны за доллар.

– прогнозирует банкир

На этой неделе дополнительным фактором влияния на курс будет заседание комитета по монетарной политике НБУ и оглашение решения по учетной ставке и другим параметрам монетарной политики в четверг. Базовые прогнозы свидетельствуют о высокой вероятности понижения этого показателя до 15% годовых. При таком сценарии влияние изменения ставки на валютный рынок будет минимальным. Но нельзя исключать и другие решения Правление НБУ, следовательно, только сам факт заседания комитета может усилить волатильность на валютном рынке.

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