Що відбувається на ринку валют

На минулому тижні, від понеділка до неділі вартість долара знаходилася в діапазоні 37,3 – 37,4 гривні. Банкірка Анна Золотько вважає, що така стабілізація свідчить про наближення ринку до балансних значень, повідомляє 24 Канал.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На міжбанку протягом минулого тижня спостерігалися тенденції до поступового зростання курсу долару. Офіційний курс НБУ, що є релевантним показником ситуації на ВРУ, за тиждень збільшився з 36,4 до 36,74 гривень за долар. При цьому обсяг інтервенцій регулятора дещо знизився у порівнянні із минулим тижнем та склав доволі середні 546 мільйонів доларів.

Курс продажу долара на банківському та небанківському ринку фактично врівноважилися. З огляду на зростання котирувань на ВРУ протягом минулого тижня, до вказаного діапазону наближається й вартість американської валюти при купівлі дистанційними каналами.

Золотько наголошує, що існуюча динаміка призвела до помірного зростання попиту на готівковому ринку. При цьому відбулося падіння інтересу до купівлі валюти безготівковими каналами. Це також стримувало подальше зниження готівкового курсу.

Та у будь-якому разі широкий спектр каналів, що доступні населенню для придбання валюти, обмежують амплітуду курсових коливань. Відтак, на мою думку, вартість готівкових доларів впродовж найближчих днів знаходитиметься в діапазоні 37,2 – 37,6 гривні за долар.

– прогнозує банкірка

Цього тижня додатковим чинником впливу на курс буде засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення по обліковій ставці та іншим параметрам монетарної політики в четвер. Базові прогнози свідчать про високу ймовірність зниження цього показника до 15% річних. За такого сценарію вплив зміни ставки на валютний ринок буде мінімальним. Та не можна виключати й інших рішень Правління НБУ, відтак лише сам факт засідання комітету може посилити волатильність на валютному ринку.

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