Комиссия во второй раз подала Цивинского на главу БЭБ: чего он ожидает от правительства
- Комиссия повторно подала кандидатуру Александра Цывинского на должность директора Бюро экономической безопасности в Кабмин, после того как он выиграл конкурс.
- Правительство отклонило назначение из-за материалов СБУ, касающихся вопросов национальной безопасности, сославшись на "оценки безопасности".
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности повторно внесла представление о назначении главой БЭБ Александра Цывинского. Ранее он выиграл конкурс на эту должность.
Какое представление внесла комиссия в Кабмин?
Документы о назначении Цывинского главой БЭБ уже находятся в Кабмине. Об этом он сам рассказал в Facebook, сообщает 24 Канал.
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Цивинский также поблагодарил комиссию за "принципиальную позицию".
Ожидаю законную и взвешенную позицию правительства и новоназначенного премьер-министра Юлии Свириденко,
– отметил кандидат на должность председателя БЭБ.
Кроме того, Цивинский показал запросы, которые сделал в Кабмин об отказе назначать его главой БЭБ, и ответы на них.
Важный факт – никакой информации о наличии рисков безопасности не предоставлено. Это означает лишь одно – их не существует,
– отметил Цывинский.
Важно! Он отметил, что правительству необходимо выполнить закон и назначить победителя конкурса, если объективных препятствий для этого нет.
Почему Цывинского не назначают главой БЭБ?
Александр Цивинский работает детективом в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Однако 25 июня он одержал победу в конкурсе на должность главы БЭБ.
- Однако во время заседания комиссии по отбору директора БЭБ стало известно, что у Цывинского есть родственники с российским гражданством.
- Он сам объяснил, что его отец является гражданином России, однако он с ним давно не общается.
- В итоге документы о назначении Цывинского директором бюро все же передали в Кабмин, однако правительство их отклонило.
- Свое решение правительство аргументировало дополнительными материалами, которые предоставила СБУ и которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности".
Стоит знать! После отказа правительства Цивинский заявил, что обязательно выяснит, какие "оценки безопасности" помешали назначить его главой БЭБ.