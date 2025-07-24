Комиссия во второй раз подала Цивинского на главу БЭБ: чего он ожидает от правительства

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности повторно внесла представление о назначении главой БЭБ Александра Цывинского. Ранее он выиграл конкурс на эту должность.

Какое представление внесла комиссия в Кабмин?

Документы о назначении Цывинского главой БЭБ уже находятся в Кабмине. Об этом он сам рассказал в Facebook, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Руководителя надо назначить до конца июля: из-за скандала с БЭБ можем потерять пять миллиардов

Цивинский также поблагодарил комиссию за "принципиальную позицию".

Ожидаю законную и взвешенную позицию правительства и новоназначенного премьер-министра Юлии Свириденко,

– отметил кандидат на должность председателя БЭБ.

Кроме того, Цивинский показал запросы, которые сделал в Кабмин об отказе назначать его главой БЭБ, и ответы на них.

Важный факт – никакой информации о наличии рисков безопасности не предоставлено. Это означает лишь одно – их не существует,

– отметил Цывинский.

Важно! Он отметил, что правительству необходимо выполнить закон и назначить победителя конкурса, если объективных препятствий для этого нет.

Почему Цывинского не назначают главой БЭБ?

Александр Цивинский работает детективом в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Однако 25 июня он одержал победу в конкурсе на должность главы БЭБ.

Однако во время заседания комиссии по отбору директора БЭБ стало известно, что у Цывинского есть родственники с российским гражданством.

Он сам объяснил, что его отец является гражданином России, однако он с ним давно не общается.

В итоге документы о назначении Цывинского директором бюро все же передали в Кабмин, однако правительство их отклонило.

Свое решение правительство аргументировало дополнительными материалами, которые предоставила СБУ и которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности".

Стоит знать! После отказа правительства Цивинский заявил, что обязательно выяснит, какие "оценки безопасности" помешали назначить его главой БЭБ.