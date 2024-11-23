Кто из украинцев может не платить за коммуналку во время военного положения

Во время войны граждане Украины не освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Но некоторые потребители имеют право остановить начисление подобной оплаты.

Кто может не платить за коммунальные услуги

Председатель Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко рассказала, что не платить за жилищно-коммунальные услуги могут те люди, что более 30 дней не проживают в своем доме, об этом пишет 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Для того чтобы законно не платить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), следует обратиться с заявлением к поставщику услуг. Человек, желающий не платить за ЖКУ, должен предоставить справку об отсутствии проживания в собственном доме.

Важно! Отправить документы можно как онлайн, так и по почте.

Как украинцам не платить за коммуналку

Чтобы не оплачивать ЖКУ в квартире или доме, где человек пока не проживает, следует предоставить исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирного дома, или иному уполномоченному совладельцами лицу определенный перечень документов бумажной или электронной форме:

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица или другие документы, подтверждающие их отсутствие в жилом и / или нежилом помещении, дома, в которых они являются потребителями на основании заключенных договоров

или документы, подтверждающие факт пересечения государственной границы Украины в соответствующий период времени

или документы, подтверждающие повреждение недвижимого имущества потребителя, в результате военных (боевых) действий и тому подобное.

Важно! 24 февраля 2022 года до конца 2023 года в Украине действовал запрет на начисление пени и штрафов за неуплату коммунальных. Но уже с января 2024 года этот запрет отменили. Сумма пени может быть установлена в размере до 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

За какие ЖКХ придется заплатить

Татьяна Даниленко объяснила, что все не так просто. И за отопление и управление многоквартирным домом украинцам все равно придется заплатить. И даже если люди не проживают в квартире более 30 дней.