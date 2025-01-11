Американские компании уплатили России более 1 миллиарда долларов налогов, – Newsweek

Американские компании, которые остаются работать в России, в 2023 году уплатили более 1 миллиарда долларов налогов в бюджет Кремля. Среди них известные бренды и крупные компании.

США являются крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Сколько налогов заплатили Кремлю американские компании

Данные, предоставленные группой B4Ukraine и Киевской школой экономики (KSE), свидетельствуют, что компании США перечислили России 1,2 миллиарда долларов налогов на прибыль. Это делает США крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года многие компании прекратили деятельность в России. Однако, по оценкам аналитиков, в России остаются около 328 американских компаний, среди которых 123 крупные корпорации.

Согласно исследованию, к лидерам по уплате налогов в РФ в 2023 году вошли:

табачная компания Philip Morris International – 220 млн долларов США;

производитель напитков PepsiCo – 135 млн долларов США;

кондитерская компания Mars – 99 млн долларов США 99 млн долларов США;

производитель товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble – 67 млн долларов США;

кондитерская компания Mondelez – 62 млн долларов США;

инвестиционный банк Citigroup – 53 млн долларов США;

сельскохозяйственная компания Cargill – 50 млн долларов США;

фармацевтическая компания Johnson & Johnson – 42 млн долларов США;

независимый производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic – 34 млн долларов США;

нефтесервисная компания Weatherford – 32 млн долларов США.

Стоит отметить, что некоторые компании сократили масштабы деятельности, но продолжают производство. Например, PepsiCo, Mars, и Procter & Gamble называют свою продукцию "необходимой".

Также, хотя Coca-Cola официально прекратила продажи в России, ее партнер Coca-Cola Hellenic продолжает продавать напитки под брендом Dobry Cola, а сама компания имеет 21% акций своего партнера. В апреле 2024 года Coca-Cola подала заявку на перерегистрацию своих торговых марок в РФ.