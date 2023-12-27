Как получить средства

Начиная с 27 декабря, граждане Украины, уже имеющие жилищные сертификаты, смогут резервировать средства в приложении "Действие" для приобретения жилья, дома или квартиры. Эта процедура необходима, чтобы система имела информацию о намерениях человека по покупке жилья.

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После получения подтверждения у украинцев будет 30 дней для заключения сделки купли-продажи нового жилья. Если не удастся сделать это в течение указанного периода, придется снова подать заявление на бронирование средств в приложении "Действие".

Важно ! До заключения соглашения о приобретении жилья по сертификату нужно прекратить право собственности на разрушенный объект недвижимости.

Эту процедуру можно выполнить у нотариуса, у которого есть полномочия государственного регистратора, или в ЦНАПе. Для этого понадобится:

подать заявление,

предоставить документ, подтверждающий ваше право собственности,

представить технический отчет о полном уничтожении имущества, выдаваемого комиссия органов местного самоуправления.

Как происходит процесс компенсации

Государство будет предоставлять компенсацию по приобретению любого жилья: как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Если цена выбранной недвижимости превосходит цена сертификата, разницу можно доплатить своими средствами.

Также можно объединить несколько сертификатов при покупке одного объекта недвижимости. В случае, когда стоимость недвижимости меньше номинальной стоимости сертификата, разницу можно будет получить во время процедуры взыскания репараций с России.

Важно ! На сегодня было выдано 1636 сертификатов на общую сумму более 3 миллиардов гривен. Выплаты компенсаций будут осуществляться в пределах имеющихся средств на внебюджетном счете Министерства инфраструктуры до закрытия этого счета.

также продолжается экспериментальный проект по обследованию жилья на временно оккупированных территориях. В первом квартале ожидается предоставление первых результатов, которые могут быть масштабированы на другие временно оккупированные территории.