Як отримати кошти

Починаючи з 27 грудня, громадяни України, які вже мають житлові сертифікати, зможуть резервувати кошти в застосунку "Дія" для придбання житла, будинку або квартири. Ця процедура необхідна, щоб система мала інформацію про наміри людини щодо покупки житла.

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Після отримання підтвердження українці матимуть 30 днів для укладення угоди купівлі-продажу нового житла. Якщо не вдасться зробити це впродовж зазначеного періоду, доведеться знову подати заяву на бронювання коштів у застосунку "Дія".

Важливо! До укладення угоди про придбання житла за сертифікатом потрібно припинити право власності на об'єкт нерухомості, який був зруйнований.

Цю процедуру можна виконати у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або в ЦНАПі. Для цього знадобиться:

подати заяву,

надати документ, що підтверджує ваше право власності,

представити технічний звіт про повне знищення майна, який видаватиме комісія органів місцевого самоврядування.

Як відбувається процес компенсації

Держава надаватиме компенсацію на придбання будь-якого житла: як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Якщо вартість обраної нерухомості перевищує вартість сертифіката, різницю можна доплатити власними коштами.

Також можна об'єднати кілька сертифікатів для придбання одного об'єкта нерухомості. У випадку, коли вартість нерухомості менша, ніж номінальна вартість сертифіката, різницю можна буде отримати під час процедури стягнення репарацій з Росії.

Важливо! Станом на сьогодні було видано 1636 сертифікатів на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Виплати компенсацій здійснюватимуться в межах наявних коштів на небюджетному рахунку Міністерства інфраструктури до закриття цього рахунку.

акож триває експериментальний проєкт щодо обстеження житла на тимчасово окупованих територіях. У першому кварталі очікується надання перших результатів, які можуть бути масштабовані на інші тимчасово окуповані території.