ЕС может частично компенсировать остановку помощи от USAID для Украины
- Евросоюз рассматривает возможность частичной компенсации Украине за остановку помощи от USAID, в частности в гуманитарной сфере, медиа и программах восстановления.
- ЕС внимательно следит за ситуацией в США и анализирует, где может понадобиться закрытие пробелов в помощи.
Европейский Союз обдумывает частичную компенсацию Украине относительно остановки помощи от USAID. Речь идет о гуманитарной сфере, а также медиа и программах восстановления.
Евросоюз может компенсировать частично помощь USAID
По состоянию на сейчас, ЕС внимательно следит за развитием ситуации в США, в частности по военной и гуманитарной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на еврокомиссара по вопросам экономики Валдиса Домбровскиса.
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Да, безусловно,
- сказал Домбровскис, имея в виду компенсацию помощи.
Согласно его словам, Евросоюз действительно анализирует, где, в случае необходимости, Альянсу также придется закрывать определенные пробелы.
Валдис Домбровскис также добавил, что ЕС уже является крупнейшим донором помощи для Украины. Даже значительно большим, чем Соединенные Штаты.
По финансированию и финансовых потребностей Украины, то по текущему сценарию на этот год уже предусмотрено 20 миллиардов долларов. Поэтому с этой точки зрения мы имеем очень значительные объемы финансирования для поддержки Украины в этом году,
- сказал еврокомиссар.
Обратите внимание! Согласно его словам, Евросоюзу еще нужно усиливать свои оборонные возможности и оборонную промышленность.