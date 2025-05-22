Родные погибших воинов могут получить компенсацию за неиспользованные дни отпусков

Сейчас в Верховной Раде рассматривают законопроект, который позволит компенсировать деньги за неиспользованные отпуска военных в случае их гибели. Получить компенсацию смогут их родные.

Как будут компенсировать отпуска в случае гибели воина

Украинские военнослужащие не всегда могут воспользоваться своим правом на отпуск, сообщает 24 Канал со ссылкой на Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности.

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Поэтому украинская власть планирует ввести обновленный механизм по выплатам денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков во время военного положения. Нововведения предусматривают, что в случае гибели военных денежная компенсация за все не использованные ими дни отпусков выплачивается лицам, определенным в личном распоряжении, а в случае отсутствия – входит в состав наследства.

Также денежной компенсации подлежат неиспользованные от время службы дни отпуска у:

участников боевых действий;

пострадавших участников Революции достоинства;

лиц с инвалидностью вследствие войны.

За эти виды отпусков, если они не были использованы в особый период с началом мобилизации, военнослужащие получат денежные компенсации. Начисление будут осуществлять в год увольнения военнослужащих со службы.

Кто относится к членам семьи погибших военных

В список семей погибших военных относятся:

жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Обратите внимание! Все эти люди имеют право на льготы от государства.