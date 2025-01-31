Части украинцев уменьшат субсидию на 20%

Украинцы, которые тратят значительную часть своего дохода на оплату коммунальных услуг, имеют право на жилищную субсидию. Однако закон предусматривает ряд условий, при которых нужно будет вернуть часть полученных средств.

Кого могут попросить вернуть часть субсидии

В Пенсионном фонде предупредили, если выяснится, что получатель субсидии скрыл изменения или указал ложную информацию при подаче документов, его обяжут вернуть неправомерно полученные средства, передает 24 Канал.

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Таким образом, чтобы избежать уменьшения или отмены субсидии, необходимо в течение 30 дней сообщить ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на размер помощи или право на ее получение.

А именно, уменьшение субсидии может быть вызвано различными факторами, в частности:

изменениями в составе семьи;

отсутствием полной информации об имуществе членов семьи;

предоставлением ложных данных о доходах и расходах в декларации.

Обратите внимание! Если субсидия будет назначена такой семье на следующий период, то чрезмерно выплаченную сумму отнимут от вновь назначенной, но не более 20% от ее размера.