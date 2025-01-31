Кого можуть попросити повернути частину субсидії

У Пенсійному фонді попередили, якщо з'ясується, що одержувач субсидії приховав зміни або вказав неправдиву інформацію під час подачі документів, його зобов'яжуть повернути неправомірно отримані кошти, передає 24 Канал.

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Таким чином, аби уникнути зменшення або скасування субсидії, необхідно впродовж 30 днів повідомити ПФУ про зміни, які можуть вплинути на розмір допомоги або право на її отримання.

А саме, зменшення субсидії може бути спричинене різними факторами, зокрема:

змінами у складі сім'ї;

відсутністю повної інформації про майно членів сім'ї;

наданням неправдивих даних про доходи та витрати у декларації.

Зауважте! Якщо субсидія буде призначена такій родині на наступний період, то надмірно виплачену суму віднімуть від новопризначеної, але не більше 20% від її розміру.