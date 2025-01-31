Кого могут попросить вернуть часть субсидии
В Пенсионном фонде предупредили, если выяснится, что получатель субсидии скрыл изменения или указал ложную информацию при подаче документов, его обяжут вернуть неправомерно полученные средства, передает 24 Канал.
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Таким образом, чтобы избежать уменьшения или отмены субсидии, необходимо в течение 30 дней сообщить ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на размер помощи или право на ее получение.
А именно, уменьшение субсидии может быть вызвано различными факторами, в частности:
- изменениями в составе семьи;
- отсутствием полной информации об имуществе членов семьи;
- предоставлением ложных данных о доходах и расходах в декларации.
Обратите внимание! Если субсидия будет назначена такой семье на следующий период, то чрезмерно выплаченную сумму отнимут от вновь назначенной, но не более 20% от ее размера.