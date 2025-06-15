Без права на пособие: кому откажут в базовых выплатах

В Украине меняются правила предоставления базовой социальной помощи. Часть граждан, которые ранее могли рассчитывать на поддержку от государства, могут остаться без выплат.

Кто останется без помощи в июле

С 1 июля в Украине стартует новый формат базовой социальной помощи. Она объединит несколько видов выплат для уязвимых категорий населения, сообщает 24 Канал.

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Речь идет о малообеспеченных семей, одиноких матерей, многодетных семей и детей, родители которых не содержат их. Уже с октября программу расширят на другие категории.

Важно! Помощь будут назначать на полгода с возможностью автоматического продления. Но не все смогут ее получить.

Получить базовую социальную помощь не смогут граждане, если: