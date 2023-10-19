"Боевое" вознаграждение для военных: кто может получать

Кроме заработной платы, военные могут получать дополнительное денежное вознаграждение, так называемые "боевые" выплаты. Ее размер может достигать 100 тысяч гривен.

"Боевые" выплаты: кто может на них рассчитывать

Вознаграждение в размере 100 тысяч гривен должны выплачивать военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях. Также речь идет о тех, кто вовлечен в меры по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию врага.

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В частности, закон предусматривает дополнительное денежное вознаграждение для тех, кто:

ведет боевые или специальные действия на линии столкновения в первом эшелоне наступления или контратаки;

работает в районе боевых действий и выявляет воздушные цели врага;

ведет воздушное сражение или проводит полеты в зоне боевых действий;

артиллеристы и бойцы ракетных войск, ведущие огненное поражение противника;

находится на территории противника, включая временно оккупированные территории;

производит огненное поражение воздушных или морских целей;

выводит воздушные суда из-под удара противника;

выводит воздушные суда из-под удара противника; находится на катере, судне или корабле в морской или речной акватории вне мест базирования;

предоставляет медицинское обеспечение подразделениям в зоне боевых действий;

отражает нападение на находящиеся под охраной объекты, освобождает их от захвата.

Ранее сообщалось, что "боевые" выплаты учитываются при начислении алиментов.