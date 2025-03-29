Кто имеет право на получение 13 пенсии

Родственники умершего пенсионера имеют право на получение его пенсии. Эта выплата считается "недополученной".

Как получить невыплаченную пенсию

Чтобы получить невыплаченную пенсию, нужно обратиться в ПФУ онлайн или оффлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти, в том числе нетрудоспособным членам семьи,

– сообщает Дия.

Члены семьи должны обратиться за выплатой пенсии в течение 6 месяцев со дня, когда будет открыто наследство.

Обратите внимание! Если на средства претендует несколько членов семьи, между ними сумма распределяется в разных долях.

Какие документы нужны для получения такой пенсии:

заявление, где указан период времени, когда не была выплачена пенсия;

паспорт и его копия;

копия свидетельства о смерти;

документ, удостоверяющий родственные отношения с пенсионером (например, свидетельство о браке).

Также, при наличии, необходимо добавить пенсионное удостоверение или доверенность.

В случае отсутствия членов семьи, или в случае необращения ими за выплатой указанной суммы в установленный срок, сумма пенсии, принадлежавшей пенсионеру и оставшейся недополученной в связи с его смертью, входит в состав наследства,

– отмечается в сообщении.

Заметьте! Недополученную пенсию также можно получить через исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.