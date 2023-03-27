Путин хочет взыскать деньги с российских бизнесменов: выступят ли они против

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что экономика его страны тонет на виду. Он пытается спасти ее за счет бизнесменов.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, российский бизнес все еще сопротивляется.

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У России не хватает денег

Сергей Фурса сосредоточил внимание, что приверженность бизнесменов России к самому президенту относительно невысока. Однако Владимир Путин всеми возможными способами пытается все же показать, что имеет влияние, проводя встречи с представителями российского бизнеса.

Зачем Путин встречается? Во-первых, потому что нужны деньги. Они (чиновники – 24 Канал) пытаются взыскать деньги с бизнеса для заполнения этой бюджетной дыры,

– объяснил он.

По его словам, РФ стремится привлечь в госбюджет 200–300 миллиардов рублей, вводя дополнительный налог.

"Поэтому, наверное, для этого была эта открытая часть встречи, а затем закрыта. Может быть, на этой закрытой встрече пытались склонять бизнес российский все же заплатить", – предположил Фурса.

По его мнению, Путин пытается имитировать нормальность и старается делать это как можно дольше во избежание разговоров о том, что "царь голый".

Бизнес оказывает сопротивление

Инвестиционный банкир сообщил, что такие действия важны для России для сохранения какой-либо деловой активности.

"Хотит ли бизнес это делать? Нет, конечно, не хочет. Если бизнесу не оставят выбор, то никуда он не денется", – отметил он.

По его словам, о введении налога в России говорится уже в течение 2-3 месяцев, однако результатов пока нет.

Таким образом бизнес сопротивляется пока этим нововведениям,

– подчеркнул.

Впрочем, стоит Путину надавить на рычаги влияния несколько сильнее, как ситуация может измениться.

Что происходит в российской экономике