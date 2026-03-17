Правительство расширило перечень критически важных предприятий: кто еще будет иметь право на бронирование
- Правительство Украины добавило новые категории предприятий в список критически важных для ВСУ, включая логистические.
- Предприятия, которые соответствуют критериям, могут получить право на бронирование своих работников, что важно для бесперебойной поддержки оборонного сектора.
В правительстве приняли решение, что к предприятиям, которые обеспечивают потребности ВСУ, нужно добавить новые компании. В частности речь идет о логистической сфере, ремонте и закупке вооружения.
Какая новая категория предприятий относится к статусу критически важных?
О том, как изменили перечень бизнесов, которые обеспечивают ВСУ, говорится в сообщении Министерства экономики.
В список предприятий, имеющих статус критически важных во время войны, добавили новую категорию компаний. Это предприятия, деятельность которых заключается в:
- перевозке военных грузов;
- обеспечении ремонта;
- содержании и эксплуатации вооружения и техники, боеприпасов;
- закупке товаров оборонного значения.
Расширение критериев позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будет способствовать стабильному функционированию сектора обороны,
– отметил Виталий Киндратив, заместитель министра экономики.
В частности, как результат, принятое решение должно способствовать непрерывной и стабильной деятельности предприятий, работающих на оборонную сферу и непосредственную поддержку армии.
Заметьте! Бизнесы, имеющие статус критически важных для обеспечения ВСУ, могут бронировать своих работников.
Другими словами, решение правительства расширяет возможность для бронирования работников в компаниях и бизнесах, которые обеспечивают войско.
Как предприятие может получить право на бронирование всех работников?
Ранее в Минобороны утвердили правила о важности предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) для национальной экономики. Если бизнес имеет соответствующие критерии – может рассчитывать на 100% бронирование военнообязанных работников:
- Выполнение государственного контракта в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в частности внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения – более 50% общего объема предприятия.
- Получение государственной финансовой поддержки/грантов "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны".
- Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.
Если нет соответствия предыдущим требованиям, можно рассчитывать на критическую важность для экономики страны по следующим критериям:
- выполнение государственных контрактов в сфере обороны;
- привлечение к выполнению оборонных заказов;
- включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;
- участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности;
- Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, расширении производственных мощностей.
- Осуществление производства товаров, выполнение работ для изготовления продукции оборонного назначения.
Обратите внимание! Чтобы получить статус, нужно иметь не менее 3 соответствия к перечисленным пунктам.
Если совпадений с условиями будет меньше чем 3, тогда предприятию предоставят возможность бронировать до 50% военнообязанных.
Что нужно знать о забронированных работниках в 2026 году?
Для многих украинцев актуальным вопросом остается возможность бронирования, когда есть штраф и нарушение воинского учета. На самом деле один из факторов никак не влияет на другой, поэтому отказать в бронировании из-за того, что гражданин находится в розыске не могут. Однако рассмотрение дела может несколько затянуться.
В частности с 13 марта в Дії заработала новая возможность бронирования. Речь идет о сроке брони в 45 дней. Обновления также коснулись автоматизации процессов и заполнения пробелов в законодательстве.