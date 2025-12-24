Россияне все чаще сталкиваются с отказами в кредитах, особенно в магазинах – их одобряют лишь примерно каждому десятому. В конце года займы берут преимущественно для рефинансирования старых долгов, а новогодние покупки оплачивают "частями".

Что известно о материальном положении россиян?

На этом фоне ломбарды нарастили прибыли. Детали в среду, 24 декабря, рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает 24 Канал.

Многие россияне перестало чувствовать рост зарплат и доходов, а также замедление инфляции. В конце ноября они стали хуже оценивать свое материальное положение.

В частности, банки страны-агрессора стали чаще отказывать в кредитах на товары в магазинах. Экспресс-займы при покупке в торговых точках одобряют лишь каждому десятому клиенту.

В ноябре доля отказов по таким продуктам стала максимальной за год и приблизилась к 90%,

– говорится в отчете СВР.

Интересно, что почти треть всех оформленных в 2025 году кредитов пришлась на последний квартал – это максимальный показатель за весь год. Целью займов стали:

для 25% опрошенных россиян – рефинансирование старых долгов;

для 19% – ремонт;

для 14% – покупка автомобиля;

для 11% – праздничные потребности, например подарки.

Также в России выросла популярность опции "оплата частями" при покупке новогодних подарков – ею планирует воспользоваться 31% респондентов, тогда как 18% предпочтут кредитные карты. Кстати, прошлом году наблюдалась противоположная тенденция.

На таком фоне ломбарды страны-агрессора получили за январь – сентябрь 9,6 миллиардов рублей чистой прибыли.

К слову, финансовые трудности заставляют все больше россиян брать быстрые займы. По данным Цетробанка, ежемесячно количество людей, которые обращаются в микрофинансовые организации, растет примерно на 300 тысяч, передает The Moscow Times.

