Малообеспеченные семьи

Малообеспеченные семьи могут получать государственную помощь, если их совокупный доход ниже прожиточного минимума.

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Для этого сравнивается средний доход за последние 6 месяцев с прожиточным минимумом, предназначенным для каждого члена семьи, зарегистрированного по одному адресу в Украине. Выплаты на детей, находящихся под опекой, в расчет не входят.

Оформить заявку можно на портале iGov. Решение о предоставлении помощи принимается за 10 дней и действует 6 месяцев.

Пострадавшие от Чернобыльской аварии

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы классифицируются на 4 категории.

Первая категория: люди с инвалидностью среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС и другие пострадавшие, у которых инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой, в частности, те, кто болеет лучевой болезнью.

В первую категорию входят:

Эвакуированные и отселенные из зоны отчуждения. Жители зон обязательного и добровольного отселения по состоянию на день аварии или до 1 января 1993 года. Лица, что жили, работали или учились в зонах отселения или усиленного радиоэкологического контроля до 1 января 1993. Работники на правительственных работах по ликвидации последствий катастрофы до 1 июля 1986 или в 1986-1987 годах. Взрослые, получившие инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы в детстве, прошедшие переосвидетельствование в медико-социальной комиссии.

Вторая категория:

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС, работавшие в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 года без ограничения по количеству дней; с 1 июля 1986 до 31 декабря 1986 – не менее 5 дней; в 1987 году – не менее 14 дней.

Эвакуированные в 1986 году, включая тех, кто был во внутриутробном развитии.

Жители зоны обязательного отселения со времени аварии до решения об отселении.

Третья категория:

Ликвидаторы, работавшие в зоне отчуждения с 1 июля 1986 по 31 декабря 1986 от 1 до 5 дней; в 1987 году от 1 до 14 дней; в 1988-1990 годах – не менее 30 дней.

Работники на пунктах санитарной обработки и дезактивации техники в 1986 году не менее 14 дней, а также другие пострадавшие от катастрофы, не включены во 2 категорию.

Четвертая категория:

лица, которые по состоянию на 1 января 1993 года не менее четырех лет постоянно жили, работали или учились на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля.

Физические лица, которые предоставляют социальные услуги

Неработающие лица, которые ухаживают за пожилыми людьми, людьми и детьми с инвалидностью и другими уязвимыми категориями, могут получать ежемесячную компенсацию. Право на получение компенсации есть только за одного человека, независимо от того, сколько людей она обслуживает и какой объем услуг предоставляет.

Женщины со статусом "Мать-героиня"

Звание "Мать-героиня" присуждается женщинам в Украине, которые родили и воспитали пять или более детей до 8 лет, включая усыновленных. Для получения этого звания нужно обратиться в местное самоуправление, которое подаст все необходимые документы в Секретариат Президента через областную госадминистрацию.

Награжденным женщинам положена единовременная выплата в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, которую можно оформить через портал iGov или в отделениях соцзащиты.

Лица, которые пострадали от торговли людьми

Лица, которые считают себя жертвами торговли людьми, подают заявление в местную государственную администрацию. После проведения собеседования им может быть выдана справка, подтверждающая их статус пострадавших.

На основе этого статуса жертвы имеют право на получение материальной помощи. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты с такими документами:

заявление;

копии справки о статусе документа, удостоверяющего личность;

при необходимости – документа, подтверждающего нетрудоспособность.

Многодетные семьи

Закон определяет многодетные семьи как те, где супруги в браке или один из родителей сам воспитывает трех и более детей. Включаются дети до 23 лет, если они учатся на дневной форме. Однако, семьи с детьми от разных браков без усыновления, приемные семьи и детские дома семейного типа к многодетным не относятся

Участники боевых действий

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" определяет участниками боевых действий лиц, задействованных в боевых операциях в защиту страны в составе Вооруженных Сил и других военных формирований, в том числе в партизанских и подпольных группах, независимо от времени участия. Законодательные изменения, внесены недавно, расширяют этот статус на военнослужащих, которые принимали участие в АТО/ООС, предоставляя им аналогичные права и льготы.

Социальные выплаты для военнослужащих: