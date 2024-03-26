Малозабезпечені сім'ї

Малозабезпечені сім'ї можуть отримувати державну допомогу, якщо їхній сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум.

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Для цього порівнюється середній дохід за останні 6 місяців з прожитковим мінімумом, призначеним для кожного члена сім'ї, зареєстрованого за однією адресою в Україні. Виплати на дітей, що перебувають під опікою, у розрахунок не входять.

Оформити заявку можна на порталі iGov. Рішення про надання допомоги ухвалюється за 10 днів і діє 6 місяців.

Постраждалі від Чорнобильської аварії

Особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи класифікуються на 4 категорії.

Перша категорія: люди з інвалідністю серед учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інші потерпілі, у яких інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою, зокрема, ті, хто хворіє на променеву хворобу.

До першої категорії входять:

Евакуйовані та відселені з зони відчуження. Мешканці зон обов'язкового і добровільного відселення станом на день аварії або до 1 січня 1993. Особи, що жили, працювали або навчалися у зонах відселення або посиленого радіоекологічного контролю до 1 січня 1993. Працівники на урядових роботах з ліквідації наслідків катастрофи до 1 липня 1986 або у 1986-1987 роках. Дорослі, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи у дитинстві, що пройшли переогляд у медико-соціальній комісії.

Друга категорія:

Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, що працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 без обмеження за кількістю днів; з 1 липня 1986 до 31 грудня 1986 – не менше 5 днів; в 1987 році – не менше 14 днів.

Евакуйовані у 1986 році, включаючи тих, хто був у внутрішньоутробному розвитку.

Мешканці зони обов'язкового відселення з часу аварії до рішення про відселення.

Третя категорія:

Ліквідатори, що працювали в зоні відчуження з 1 липня 1986 по 31 грудня 1986 від 1 до 5 днів; у 1987 році від 1 до 14 днів; у 1988-1990 роках – не менше 30 днів.

Працівники на пунктах санітарної обробки та дезактивації техніки у 1986 році не менше 14 днів, а також інші потерпілі від катастрофи, не включені до 2 категорії.

Четверта категорія:

особи, які станом на 1 січня 1993 року не менше чотирьох років постійно жили, працювали або навчалися на території зони посиленого радіоекологічного контролю.

Фізичні особи, які надають соціальні послуги

Непрацюючі особи, які доглядають за літніми людьми, людьми та дітьми з інвалідністю та іншими вразливими категоріями, можуть отримувати щомісячну компенсацію. Право на отримання компенсації є лише за одну особу, незалежно від того, скільки людей вона обслуговує і який обсяг послуг надає.

Жінки зі статусом "Мати-героїня"

Звання "Мати-героїня" присуджується жінкам в Україні, які народили й виховали п'ять або більше дітей до 8 років, включно з усиновленими. Для отримання цього звання потрібно звернутися до місцевого самоврядування, яке подасть всі потрібні документи до Секретаріату Президента через обласну держадміністрацію.

Нагородженим жінкам належить одноразова виплата в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яку можна оформити через портал iGov або у відділеннях соцзахисту.

Особи, які постраждали від торгівлі людьми

Особи, які вважають себе жертвами торгівлі людьми, подають заяву до місцевої державної адміністрації. Після проведення співбесіди їм може бути видана довідка, що підтверджує їх статус постраждалих.

На основі цього статусу жертви мають право на отримання матеріальної допомоги. Для цього необхідно звернутися до органу соціального захисту з такими документами:

заява;

копії довідки про статус документа, що посвідчує особу;

за потреби – документа, що підтверджує непрацездатність.

Багатодітні сім'ї

Закон визначає багатодітні сім’ї як ті, де подружжя у шлюбі або один з батьків сам виховує трьох і більше дітей. Включаються діти до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі. Проте, сім’ї з дітьми від різних шлюбів без усиновлення, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу до багатодітних не належать

Учасники бойових дій

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає учасниками бойових дій осіб, задіяних у бойових операціях на захист країни у складі Збройних Сил та інших військових формувань, у тому числі в партизанських та підпільних групах, незалежно від часу участі. Законодавчі зміни, внесені нещодавно, розширюють цей статус на військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС, надаючи їм аналогічні права та пільги.

Соціальні виплати для військовослужбовців: