Кто имеет право получить пенсию умершего родственника
- Недополученную пенсию умершего могут получить члены его семьи, которые проживали с ним на день смерти, в частности нетрудоспособные члены, которые находились на его иждивении.
- Если пенсия является частью наследства, для ее получения нужно свидетельство о праве на наследство, и заявление должно быть подано не позднее 6 месяцев после смерти.
Если пенсионер умирает, то сумма пенсии, которую он не успел получить, называется недополученной. Она выплачивается членам его семьи.
Кто имеет право на пенсию умершего
Выплата осуществляется по месяц смерти включительно, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Получить деньги могут члены семьи умершего, которые проживали вместе с ним на день его смерти, в том числе и нетрудоспособные члены его семьи, которые находились на его иждивении.
Подать заявление на получение средств нужно через Пенсионный фонд. Вместе с ним предоставляется:
- свидетельство о смерти;
- документы, которые подтверждают родственные отношения с умершим пенсионером;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- реквизиты банковского счета;
- паспорт;
- другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.
Важно! Нетрудоспособные члены семьи подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении.
Как выплачивается недополученная пенсия
Недополученную пенсию ПФУ выплачивает путем зачисления средств на текущий банковский счет заявителя. Если у человека такого нет, то деньги можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Ощадбанка. Однако человеку нужно иметь при себе паспорт и идентификационный код.
Днем обращения за выплатой недополученной пенсии считается день принятия органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами,
– объяснили в Пенсионном фонде.
Обратите внимание! В случае подачи заявления через вебпортал – дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.
Что делать, если пенсия является частью наследства?
Если недополученная пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению, поступивших не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для ее получения к документу прилагается свидетельство о праве на наследство.