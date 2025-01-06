Некоторые из украинцев получат помощь в более чем 10 тысяч гривен

Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" продолжает принимать заявки на финансовую помощь для отдельных категорий граждан. Максимальная сумма выплаты составляет 10,8 тысяч гривен на одного человека из семьи за три месяца.

Где доступна эта помощь

Выплаты предоставляются в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: усиление общин в восточных и западных областях Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети фонда.

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Продолжаем регистрацию на помощь наиболее уязвимым домохозяйствам - местным жителям, в которых пострадало жилье или которые пострадали физически от обстрелов после 08.07.2024 года в Никопольском и Криворожском районах,

– пишут в фонде.

Денежная помощь предоставляется таким категориям граждан:

Жителям, которые получили физические травмы из-за обстрелов.

Жителям, чье жилье пострадало в результате агрессии России.

Кто может получить денежную помощь

Для получения финансовой помощи необходимо соответствовать одному или нескольким из следующих критериев: