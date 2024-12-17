Одноразовое пособие военным: когда и при каких условиях оно выплачивается

Военнослужащие имеют право на получение единовременного денежного пособия в случае травмы, контузии, ранения или получения инвалидности в результате боевых действий. размер такой помощи зависит от степени увечья и других факторов.

В каких случаях выплачивается единовременное пособие

Размер единовременной денежной помощи зависит от уровня потери трудоспособности, который определяется в процентах или группе инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Забота о военнослужащем".

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От чего зависит единовременная выплата:

Если военно-врачебная комиссия установит, что травма, ранения или заболевания были получены во время "защиты Родины", то помощь предоставляется как при потере трудоспособности, так и при установлении инвалидности.

Если же ВВК определит, что травма или ранение произошли в процессе "выполнения обязанностей военной службы", то единовременное пособие можно получить как при частичной потере трудоспособности, так и при установлении инвалидности.

В случае, когда травма или ранение произошли в результате "прохождения военной службы" (например, несчастный случай), единовременное пособие предоставляется только при установленной инвалидности. Выплата не предусмотрена при частичной потере трудоспособности без инвалидности.

Какие размеры единовременной выплаты

Размер выплат зависит от потери трудоспособности или группы инвалидности.

Если установлена потеря трудоспособности (без инвалидности): Помощь определяется как процент от 70-кратного прожиточного минимума. Например, при 25% потери трудоспособности это будет 52 990 гривен (предполагая прожиточный минимум 3 028 гривен на 1 января 2024 года). Если установлена инвалидность: Сумма помощи зависит от группы инвалидности и причины (защита Родины, выполнение обязанностей или прохождение службы). Выплата рассчитывается на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января года.

В 2024 году помощь выглядит так:

Если инвалидность связана с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы:

1 группа инвалидности: 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 гривен);

2 группа инвалидности: 300-кратный прожиточный минимум (908 400 гривен);

3 группа инвалидности: 250-кратный прожиточный минимум (757 000 гривен).

Если инвалидность связана с прохождением военной службы: