У яких випадках виплачується одноразова допомога

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від рівня втрати працездатності, який визначається у відсотках або групі інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Турбота про військовослужбовця".

Читайте також Хто з українців може отримати допомогу на вирішення соціально-побутових питань

Від чого залежить одноразова виплата:

Якщо військово-лікарська комісія встановить, що травма, поранення чи захворювання були отримані під час "захисту Батьківщини", то допомога надається як при втраті працездатності, так і при встановленні інвалідності.

Якщо ж ВЛК визначить, що травма або поранення сталися в процесі "виконання обов’язків військової служби", то одноразову допомогу можна отримати як при частковій втраті працездатності, так і при встановленні інвалідності.

У випадку, коли травма чи поранення сталися внаслідок "проходження військової служби" (наприклад, нещасний випадок), одноразова допомога надається лише при встановленій інвалідності. Виплата не передбачена при частковій втраті працездатності без інвалідності.

Які розміри одноразової виплати

Розмір виплат залежить від втрати працездатності чи групи інвалідності.

Якщо встановлено втрату працездатності (без інвалідності): Допомога визначається як відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму. Наприклад, при 25% втрати працездатності це буде 52 990 гривень (припускаючи прожитковий мінімум 3 028 гривень на 1 січня 2024 року). Якщо встановлено інвалідність: Сума допомоги залежить від групи інвалідності та причини (захист Батьківщини, виконання обов'язків або проходження служби). Виплата розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня року.

У 2024 році допомога виглядає так:

Якщо інвалідність пов’язана з захистом Батьківщини чи виконанням обов’язків військової служби:

1 група інвалідності: 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 гривень);

2 група інвалідності: 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 гривень);

3 група інвалідності: 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 гривень).

Якщо інвалідність пов’язана з проходженням військової служби: