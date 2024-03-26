Вознаграждение в 30 тысяч гривен: кто из военных может получить средства

На период военного положения государство гарантирует военным дополнительные выплаты. Речь идет и о нашумевших 30 тысячах гривен, которые в 2023 году отменили для всех военных, пребывавших в тылу. Следовательно, в этом году эти средства получают только определенные категории военных.

Для кого отменили вознаграждение в 30 тысяч

С 1 февраля 2023 года военным, находящимся в тылу, отменили вознаграждение в 30 тысяч гривен. Такое условие начисления надбавок продолжает действовать и в 2024 году.

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что ранее, согласно Постановлению № 168 , на период военного положения все военнослужащие ВСУ, работники СБУ, разведки, Нацгвардии, пограничники, работники Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта, спасатели, спецслужбы НАБУ и полицейские ежемесячно дополнительно к зарплате получали премию в 30 тысяч гривен.

Впрочем, на сегодня этот размер вознаграждения получают военные, которые осуществляют непосредственно боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России.

Простыми словами, это касается тех, кто подвозит боеприпасы, несет боевое дежурство и тому подобное. Кроме того, это еще и доплаты силам противовоздушной обороны за дни, когда в небе есть вражеские ракеты или дроны.

Кто еще может получить вознаграждение

Было установлено, что выплата до 30 тысяч гривен начисляется еще таким категориям:

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро,

полицейским.

О возвращении выплат этим категориям говорится в отдельном пункте законопроекта, где указано, что "выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 30 тысяч гривен пропорционально в расчете на месяц". То есть это может быть как 0 гривен, так и 30 тысяч гривен, в зависимости от начисления.