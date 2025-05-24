Более 50 тысяч гривен: какие категории украинцев могут получить помощь

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) объявил о новом этапе финансовой помощи для украинцев. В рамках программы поддержки нуждающиеся семьи могут получить до 54 тысяч гривен.

Кому предоставят 50 тысяч гривен помощи

Украинцы снова имеют возможность обратиться за финансовой помощью от Норвежского совета по делам беженцев. Программа предусматривает единовременную выплату в размере 10 800 гривен на человека, максимум 54 000 гривен на семью до пяти человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии"

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Приоритет будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения. Финансовую поддержку смогут получить семьи, которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев:

проживают в районах, где ведутся боевые действия;

были вынуждены покинуть свое жилье из-за войны;

вернулись в деоккупированные населенные пункты.